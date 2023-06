Alessia Marcuzzi ha condotto al fianco di Amadeus Italia Loves Romagna e in tanti si chiedono se i due saranno insieme anche a Sanremo 2024.

Sui social si è sparsa la voce che Alessia Marcuzzi potrebbe essere tra le co-conduttrici di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus (che, negli ultimi anni, ha optato per avere più di una co-conduttrice al suo fianco). Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma sono in tanti a credere che la conduttriceMarcuzzi abbia tutte le carte in regola per approdare al famoso evento musicale.

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi a Sanremo 2024: l’indiscrezione

Alessia Marcuzzi sarà al fianco di Amadeus a Sanremo 2024? Il gossip è diventato sempre più insistente in rete e sono in tanti a sperare di vedere la conduttrice alla kermesse.

La Marcuzzi sembra avere per altro tutte le carte in regola per condurre lo show al fianco di Amadeus: dopo aver detto addio a Mediaset (per cui ha condotto parecchi programmi di punta, come L’Isola dei Famosi, il GF Vip e Le Iene), è approdata alla Tv di Stato dove le è stata concesso di realizzare il suo primo show, vale a dire Boomerissima (Rai Due). Insieme a Fiorello inoltre Alessia Marcuzzi ha condotto appena un anno fa il Dopofestival. Le voci in questione riceveranno conferme? In tanti sono curiosi di sapere se davvero affiancherà Amadeus.

Riproduzione riservata © 2023 - DG