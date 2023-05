Prima gli UFO e ora? All’Isola dei Famosi nuovo avvistamento ma i naufraghi non capiscono di cosa possa trattarsi.

Solamente alcuni giorni fa qualche naufrago dell’Isola dei Famosi aveva giurato di aver visto gli alieni. Ora, ci risiamo. Sembra proprio che qualche concorrente, la Caldonazzo e Mazzoli su tutti, abbia visto una misteriosa scritta apparire durante una notte di tempesta. Il tutto accompagnato da altri particolari fenomeni nel cielo. Di cosa si tratta?

Isola dei Famosi, una misteriosa scritta sulla spiaggia mette paura

Isola dei famosi

Nel corso del daytime andato in onda su Canale 5, tra i momenti salienti delle ultime ore sull’Isola dei Famosi c’è stato un curioso confronto tra alcuni naufraghi che giurano di aver visto una scritta apparire e sparire sulla spiaggia durante una recente tempesta.

Tutto parte dalla Caldonazzo e da Mazzoli: “L’altra sera eravamo là e abbiamo visto…”, ha esordito l’uomo. Neppure il tempo di finire che la donna continua, di fatto, il suo discorso: “Dimmi che anche tu hai visto la scritta…”.

“Anche io, la sera della tempesta. Era tardissimo, prima che piovesse. Ragazzi, io ho visto una scritta sulla sabbia che poi è sparita. Stavo pensando agli UFO, giuro. L’ho raccontato anche a lui. In quel momento il cielo era tutto stellato. Diventa nero e poi una scritta sulla sabbia di pochi secondi. Ve lo giuro. Una scritta di luce, arrivata e scomparsa. Non so cosa c’era scritto”, hanno detto praticamente insieme ancora i due naufraghi.

Anche Noise ha spiegato: “Sì, la notte della tempesta ho visto luci strane. Andavano veloci e poi sparivano. Non erano aerei. Questi oggetti comparivano, poi si muovevano velocissimo, si fermavano e si spostavano. Era pieno”.

Di seguito anche il post Twitter del programma con le parole dei naufraghi:

I naufraghi affermano di aver visto strane luci il giorno della tempesta! Gli ufo saranno mica arrivato sull'#Isola?! 🤣 pic.twitter.com/gGZqrzvZhq — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 18, 2023

