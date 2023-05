Il 22 maggio all’Isola dei Famosi approderà Aldo Montano in qualità di Guest star del programma.

Il 22 maggio 2023 Aldo Montano e Nikita Pelizon approderanno all’Isola dei Famosi 2023. La pagina ufficiale del programma tv ha annunciato l’approdo dei due ex volti del GF Vip in qualità di Guest stars dello show e pertanto entrambi staranno sull’isola solo in via temporanea.

Con il suo arrivo in Honduras Nikita farà una sorpresa all’amica Helena Prestes, mentre al momento non è dato sapere esattamente quale sarà il compito affidato ad Aldo Montano una volta approdato in Honduras.

Aldo Montano all’Isola dei Famosi 2023

La puntata del 22 maggio all’Isola dei Famosi sarà ricca di sorprese e Aldo Montano e Nikita Pelizon approderanno insieme in Honduras. Stando ai rumor in circolazione l’ex schermidore dovrà incoraggiare i naufraghi del programma per portare avanti al meglio le settimane che li separano dalla finale dello show. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan dello show, non vedono l’ora di saperne di più e di vedere finalmente Montano all’opera.

Per quanto riguarda Nikita Pelizon in tanti sono impazienti di rivederla in tv visto che, dopo la sua vittoria al GF Vip, non è praticamente più apparsa nei salotti televisivi italiani.

