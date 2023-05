Il mondo dello spettacolo piange Giorgio Ferrara, il regista 76enne e fratello del giornalista Giuliano Ferrara.

Il fratello di Giuliano Ferrara, Giorgio Ferrara, si è spento a 76 anni. La notizia è stata confermata all’Ansa da fonti vicine alla famiglia e sembra che da tempo il regista si trovasse ricoverato in un ospedale romano a causa di alcuni gravi problemi di salute. Al momento i suoi familiari non hanno rilasciato comunicati ufficiali in merito alla notizia.

Giuliano Ferrara

Giorgio Ferrara: morto il regista e fratello di Giuliano Ferrara

Il mondo dello spettacolo piange Giorgio Ferrara, il regista e fratello di Giuliano Ferrara che nel 1982 aveva sposato l’attrice Adriana Asti. Nel corso della sua carriera è stato direttore artistico dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e del Festival dei Due Mondi di Spoleto e aveva lavorato a lungo per il teatro.

Al momento non sono note le cause della sua morte, ma sembra (stando a quanto riporta Fanpage) che da tempo fosse ricoverato a Roma a causa di alcuni gravi problemi di salute. Giorgio Ferrara era il fratello maggiore del giornalista e conduttore Giuliano Ferrara, che aveva 5 anni meno di lui. Al momento il celebre volto tv non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla scomparsa di suo fratello.

Riproduzione riservata © 2023 - DG