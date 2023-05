Fedez si è mostrato mentre era intento a guardare The Ferragnez 2 commuovendosi fino alle lacrime insieme a sua moglie, Chiara Ferragni.

Dopo aver preso parte alla premiere per The Ferragnez 2, Chiara Ferragni e Fedez hanno guardato insieme le prime puntate della serie di Prime Video ispirata alla loro vita e il rapper si è commosso fino alle lacrime rivedendo i momenti relativi alla diagnosi del suo tumore.

“La mia paura più grande era di non essere ricordato dai figli”, ha detto, e ancora: “Non lo riguardo spesso perché è un bel pungo allo stomaco. L’ho visto ora e sono ancora più convinto di aver fatto bene ad autoriprendermi con la GoPro. La cosa più banale sarebbe da dire è che l’ho fatto per dare testimonianza ad altri di cosa aspettarsi. Ma la verità è che l’ho fatto principalmente per me”.

Fedez in lacrime: il racconto del tumore in The Ferragnez

La seconda stagione di The Ferragnez è ricca di sorprese e inattesi retroscena per la famosa coppia social e ovviamente uno degli episodi raccontati all’interno della serie è quello relativo alla malattia del rapper e marito di Chiara Ferragni (a cui nel 2022 è stato diagnosticato un tumore neuroendrocino del pancreas).

All’interno della serie sono stati intervistati anche i suoi genitori in merito alla vicenda e suo padre, Franco Lucia, è riuscito a stento a trattenere le lacrime. “Pensi sempre possa accadere agli altri”, ha dichiarato il papà del rapper.

