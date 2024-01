Ci sarà ancora Ilary Blasi al timone de L’Isola dei Famosi? In queste ore sembra sia stato svolto il provino della sostituta.

Un provino per la sostituta di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi. Questa la clamorosa indiscrezione che circola nell’ambiente dello spettacolo nelle ultime ore. Al netto delle conferme sulla presentatrice arrivate in passato, pare che le cose possano essere decisamente cambiate.

Ilary Blasi sostituita a L’Isola? Il provino…

Ilary Blasi

A rilanciare la notizia su un provino decisivo che potrebbe aver cambiato il destino della Blasi a L’Isola dei Famosi, è stato Fabrizio Corona, o meglio, il sito da lui coordinato DillingerNews.

Secondo il media, la nuova conduttrice del reality sarà Vladimir Luxuria che in queste ore ha sostenuto, appunto, il provino decisivo.

“Vladimir ha imperversato in tutti i salotti Mediaset, come opinionista e come profeta di una verità e di un giudizio morale considerato addirittura ‘alto’ da un punto di vista culturale. La notizia clamorosa è che Pier Silvio Berlusconi ha puntato su Luxuria, tanto da volerla fortemente come presentatrice dell’Isola dei Famosi. Il programma potrebbe avere quindi una nuova conduzione“, si legge.

“Nonostante sia arrivata una secca smentita da parte di Vladimir, nostre fonti esclusive ed estremamente attendibili ci confermano che oggi è stato allestito uno studio appositamente per un suo incredibile provino, fatto su misura per il ruolo che dovrebbe andare a ricoprire prossimamente. Qualora il provino di oggi dovesse piacere alla produzione e alle nuove risorse artistiche, Vladimir Luxuria potrebbe essere la presentatrice de L’Isola dei Famosi 2024. Lasciando ovviamente di stucco tutti quelli che pensavano che Ilary, forte del successo di ‘Unica’ e dei suoi rapporti personali, potesse tornare alla conduzione del format”.

A questo punto staremo a vedere se la Blasi perderà il posto in favore di Luxuria che, per altro, in precedenza aveva negato tale ipotesi.

Di seguito anche un vecchio post Instagram che riguarda il reality e Vladimir Luxuria: