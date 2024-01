Celebrazione familiare sulla neve: Diletta Leotta e Loris Karius festeggiano i 5 mesi di Aria a Kitzbuhel.

Nel cuore delle Alpi Austriache, la famosa città di Kitzbuhel si è trasformata nel palcoscenico di una dolce celebrazione familiare. Diletta Leotta, la rinomata conduttrice televisiva di 32 anni, e Loris Karius, il talentuoso portiere 30enne del Newcastle, hanno scelto questo idilliaco angolo di paradiso per festeggiare i cinque mesi della loro adorata figlia, Aria.

Momenti di condivisione in famiglia a Kitzbuhel

L’atmosfera invernale di Kitzbuhel offre la cornice perfetta per momenti unici. Diletta Leotta, appassionata di sci, si avventura sulle piste sin dalle prime luci dell’alba. Mentre Loris Karius, dovendo evitare attività rischiose come lo sci a causa del suo contratto professionale, trascorre tempo di qualità con la piccola Aria, passeggiando nel caratteristico centro storico.

Diletta Leotta

Nonostante le limitazioni sportive, Loris trova il suo modo di godersi la montagna, rilassandosi nell’esclusivo hotel in cui la famiglia alloggia. La coppia si ritrova per momenti di puro relax negli accoglienti chalet della zona e nella lussuosa Spa dell’hotel. Una breve clip condivisa sui social da Diletta, con loro in accappatoio davanti a un acquario dell’hotel, testimonia questi momenti familiari, accompagnata dalle dolci parole “5 mesi di te“, dedicate alla piccola Aria.

Diletta, l’amore per Loris

In una recente apparizione televisiva, Diletta Leotta ha espresso la sua immensa felicità e il suo stupore nel vivere la maternità. Ha descritto la piccola Aria: “E’ come se Aria avesse riempito tutto di una luce nuova e vogliamo goderci ogni momento con lei. E’ bellissimo per noi crescere insieme a lei. Loris è un papà stupendo… tra lui e Aria c’è già un legame incredibile e lei è identica a lui. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria“. La Leotta, sempre bellissima con il suo nuovo look, non ha mai nascosto il suo desiderio di espandere la famiglia in futuro e di coronare il suo amore con Loris con le nozze.