Nuovo look per Diletta Leotta che sui social ha mostrato il recente taglio di capelli con cui ha conquistato tutti.

Torna a far parlare Diletta Leotta. Questa volta nessuna intervista particolare o polemica. La conduttrice di DAZN ha stupito tutti con un cambio look davvero azzeccato. Attraverso una storia su Instagram, la biondissima presentatrice ha mostrato con orgoglio il nuovo taglio di capelli conquistando tutti.

Il cambio look di Diletta Leotta

Diletta Leotta

Come anticipato, attraverso una storia pubblicata su Instagram mentre si accingeva a dare il via alla trasmissione su Radio 105, la bellissima Diletta ha mostrato a tutti i seguaci la novità sul suo stile ed in particolare il nuovo taglio di capelli scelto.

La donna ha sfoggiato un taglio long bob e ha accompagnato lo scatto da una semplice didascalia: “New look”.

La conduttrice ha subito fatto il pieno di like e commenti. Non solo. La sua storia è stata ripresa da diversi utenti non solo su Instagram ma anche su X dove in tanti si sono sbizzarriti a farle i complimenti: “Bellissima”, “Hai azzeccato il taglio, ti dona molto”. Altri hanno aggiunto: “Sublime Dile, unica”, “Stupenda”.

Insomma, anche questa volta la conduttrice di DAZN ha fatto centro sui social dove è sempre molto apprezzata e, in realtà, spesso anche criticata. In questo caso, però, gli haters sembrano essersi defilati, evidentemente colpiti anche loro dal taglio di capelli della catanese.

Di seguito anche un post su X di un utente rimasto piacevolmente colpito dal nuovo taglio della donna: