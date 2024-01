Momenti belli e altri di tensione, i retroscena sull’ultima edizione di Ballando con le Stelle raccontati da Milly Carlucci.

Intervista a SuperGuida TV per Milly Carlucci dopo un’altra avvincente edizione di successo di ‘Ballando con le Stelle’. La conduttrice del noto programma di Rai 1 ha svelato quali siano stati per lei e non solo i migliori e i peggiori momenti vissuti nell’ultima stagione. Non è mancato, poi, un curioso passaggio su Teo Mammucari.

Milly Carlucci, i retroscena su Ballando

Il bilancio della conduttrice è assolutamente positivo. La Carlucci ha definito “entusiasmante” l’ultima edizione di Ballando andata in onda. “Dopo 18 anni, il pubblico ci ha tributato davvero un grande attestato di stima, fiducia e affetto”, ha detto la presentatrice.

Sui best moments: “Tutta la finale è stata emozionante anzi direi tutta l’edizione è stata emozionante con alcuni momenti davvero unici, come gli incontri con i parenti e il racconto di un giorno o di un momento cruciale della propria vita che ogni concorrente ha voluto condividere con noi e il pubblico”.

Non sono mancati anche momenti di down e di difficoltà come quello andato in scena sul finire dell’ultima puntata: “Il momento più complicato è stato il blackout in diretta di 12 minuti che ha rischiato di mandare a scatafascio un lavoro immane fatto con passione e dedizione assoluta”.

Parlando ancora del programma: “Il ballo è un meraviglioso mezzo per raccontare e raccontarsi, è importante ma non è l’unico elemento dello spettacolo. Poi nella fase finale, diventa protagonista assoluto e vince sempre chi il pubblico e la giuria valutano come migliore. Io posso solo che dire grazie a tutti i dodici concorrenti e ai loro maestri”.

Curioso passaggio su Teo Mammucari per il quale si vocifera un ipotetico impiego futuro in giuria: “Se mi piacerebbe lavorare ancora con lui? Abbiamo lavorato insieme a Il cantante mascherato e a Ballando con le stelle…se vale il detto non c’è due senza tre!“, si è lasciata andare la conduttrice.

