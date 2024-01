Il racconto di Cecilia Capriotti sull’infanzia difficile: dal padre morto, fino alle scelte sbagliate della madre.

Ora sta bene, ha messo da parte alcuni dei suoi “demoni”. Eppure, per Cecilia Capriotti ricordare il passato è ancora molto duro. La donna è stata ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’ e ha raccontato le difficoltà vissute nella sua infanzia. In modo particolare della morte di suo padre da piccolissima e le scelte di sua madre che si era legata ad un uomo che beveva e che portava malumori e violenza in casa.

Il dramma vissuto da Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti

L’infanzia della Capriotti è stata molto dura. Come detto, suo padre biologico è morto quando lei era piccolissima e sua madre si è legata, successivamente, ad un uomo che beveva. Questa persona è scomparsa di recente e, anche per questo, l’attrice e volto tv ha deciso di raccontare alcuni dettagli del suo passato solo ora.

“Lui è mancato a settembre, prima non volevo procurare dolore, quindi ho sempre evitato di parlarne. Ho avuto un’infanzia difficile, la perdita di mio padre mi ha portato fino ai 5 anni alla perdita della parola. Una sorta di mutismo selettivo, un trauma”, ha spiegato.

Ma tornando alla madre e a quanto succedeva col suo compagno che beveva: “Lui purtroppo era un alcolista, quindi era come se fosse bipolare: alternava momenti di estrema dolcezza a momenti di grande aggressività”.

La madre, per evitare guai a lei e all’altra figlia, optava per scelte drastiche: “In quelle situazioni mia madre chiudeva me e mia sorella in camera, ma io sentivo le urla. Se è stato aggressivo con noi? Sì. Io l’ho sempre definito bipolare. Non ne ho mai parlato per tutelarlo […]”.

