Presa di mira da qualche media, Nunzia De Girolamo non ci sta e sui social replica a quello che lei stessa ha definito “sessismo puro”.

Ascolti in calo e arma a sorpresa di Nunzia De Girolamo per tornare in alto. Quale? Mostrare le gambe. Questa la pesante accusa di cui, in queste ore, la conduttrice di ‘Avanti popolo’ ha voluto parlare e alla quale ha deciso di replicare a tono in modo molto forte. Su Instagram, la presentatrice non ha accettato alcune parole di un noto giornale, per altro da lei non citato, e ha scelto di dire la sua.

Nunzia De Girolamo replica agli attacchi

Nunzia De Girolamo

La conduttrice non ha preso bene alcune parole che un noto giornale, mai citato dalla diretta interessata, riguardo alcune ipotetiche mosse della donna per risollevare le sorti, e gli ascolti, del suo programma, ‘Avanti popolo’. “Nunzia De Girolamo non ci sta e decide di sfoderare un’arma segreta per ravvivare gli ascolti in crisi. Le telecamere, infatti, indugiano spesso sullo stacco di gamba della sensuale giornalista. Basterà questo per risollevare la sorte di Avanti Popolo?”, si legge nelle parole riprese dalla presentatrice.

Frasi a cui hanno fatto seguito altri commenti e a cui la donna ha risposto: “Stamattina un giornale, online, scrive che la sottoscritta avrebbe usato una ‘arma segreta’ per far crescere gli ascolti di Avanti Popolo. Quale? Lo stacco di gamba! Sessismo allo stato puro. Una donna non può vestire come meglio le pare? Poi facciamo la morale agli altri. Accusiamo le persone di bullismo mediatico, essendo noi stessi bulli. Fingiamo di batterci per la libertà delle donne con la presunzione di essere le più attente femministe“.

Il commento della conduttrice è poi proseguito: “E quando l’informazione sembra espressione di un tempo lontano ed abominevole tutti zitti. I valori di cui siamo portatori o portatrici non possono essere alimentati solo da simpatie e personalismi”, ha detto la donna dando una fortissima e giusta replica.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice con la sua forte replica: