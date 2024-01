Novità per la conduzione de L’Isola dei Famosi, il futuro di Ilary Blasi al timone del reality potrebbe essere cambiato in queste ore.

Chi ci sarà alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2024? Ancora non è dato saperlo ma qualcosa potrebbe essere cambiato nel destino di Ilary Blasi. La presentatrice, infatti, al netto delle voci di addio allo storico reality, pare aver scalato nuovamente delle posizioni. Il merito sarebbe anche della sua recente intervista a Verissimo…

Nelle scorse ore, come detto, sarebbe arrivata la svolta per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2024. Infatti, secondo il noto giornalista Gabriele Parpiglia, l’intervista della Blasi a Verissimo potrebbe aver cambiato i piani di Mediaset per il reality.

L’esperto, parlando nel programma ‘Password’ in onda su Rtl 102.5, ha sottolineato: “Non so se avete visto l’intervista fatta da Silvia Toffanin a Ilary Blasi. Era un’intervista dove si sarebbe dovuta annunciare la sua presenza a L’Isola dei famosi 2024, anche perché i provini in questi giorni corrono velocissimi e invece del programma non si è parlato a Verissimo. Però attenzione! Mi hanno detto che l’intervista di ieri potrebbe aver disteso i rapporti e non è detto che Ilary sia fuori dai giochi e quindi se così andasse Vladimir Luxuria tornerebbe come opinionista”.

Insomma, la conduttrice che prima sembrava essere ormai fuori dai giochi per rimanere al timone del programma, sarebbe rientrata in grande stile come candidata numero uno. Al momento, quindi, il pubblico di Canale 5 sembra doversi aspettare di vedere lei al comando del famoso reality dall’Honduras con gli altri vari ruoli confermati. In particolare quello di Alvin come inviato e, appunto, Luxuria come opinionista.

