Simpatica intervista di Alessandra Amoroso con Beppe Vessicchio in chiave Sanremo. La cantante ha rivelato come si sta preparando.

Sarà tra i big protagonisti a Sanremo 2024 e Alessandra Amoroso non vede l’ora di salire sul palco dell’Ariston e far sentire a tutti il suo brano. La cantante ha parlato con Beppe Vessicchio nel simpatico formato per Amazon Music rivelando anche come si stia preparando al grande evento.

Alessandra Amoroso è pronta per Sanremo 2024

Alessandra Amoroso

La Amoroso, come detto, sarà protagonista al Festival di Sanremo 2024 e l’emozione per l’attesa è tantissima. La donna non l’ha nascosta parlando con il Maestro Vessicchio per Amazon Music e ha anche sottolineato in che modo si sta preparando.

“Io mi sento abbastanza pronta. Ho trovato la canzone per me. Mi sento sicura, sono serena”, ha affermato l’artista. E ancora su come si stia preparando alle serate sul palco dell’Ariston: “Ho fatto una prova con l’orchestra e quando ho sentito il brano suonato da tutti gli elementi ho detto ‘cavolo, è tanta roba’. Sono sprofondata in un pianto ovviamente di grande emozione. Ho fatto fatica a cantare”.

Nel corso del format per Amazon, però, oltre a parlare di musica e di Sanremo, i due protagonisti hanno avuto modo di scambiarsi alcune frasi di grande stima.

Infatti, pochi secondi prima della fine della chiacchierata con il Maestro ecco il piacevole scambio diventato virale sul web.

A dare inizio al siparietto è stato proprio Vessicchio che, rivolgendosi ad Alessandra, ha affermato in modo molto elegante e dolce: “Io non posso trattenermi dal fatto di dirti che sei sempre una delle mie preferite”.

Un complimento importante a cui la donna non ha fatto mancare una reazione super felice: “Grazie Maestro, io ti voglio molto bene”.

Di seguito anche parte dell’intervista della cantante condivisa in un post su TikTok da Amazon: