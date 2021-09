Su Rai 2 arriva Il Cacciatore 3: dalla data di uscita alle anticipazioni e al cast, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Il magistrato Saverio Barone torna su Rai 2 con Il Cacciatore 3, la nuova stagione della serie TV basata sulla vera storia del magistrato Alfonso Sabella. Dopo la fine della seconda stagione non era sicura che la produzione decidesse di continuare la fiction con nuovi episodi ma il grande successo avuto (come dimostrano gli ottimi dati di ascolto) ha indotto a far proseguire questa fiction.

Il Cacciatore 3: su Rai 2 gli episodi della serie TV

Ma quando inizia Il Cacciatore 3? L’uscita degli episodi su Rai 2 non ha ancora una data precisa: si attende l’annuncio da parte del secondo canale Rai. In totale gli episodi saranno 8 che verranno trasmessi in prima serata su Rai 2 per quattro settimane (due episodi a puntata).

Quel che invece è noto sono i lunghi tempi che sono stati necessari per i lavori di ripresa dei vari episodi de Il Cacciatore 3: alla stagione registi, attori, attrici e tutta la troupe ha lavorato infatti per circa tre mesi.

Il Cacciatore 3: la trama

In questa terza stagione de Il Cacciatore, il magistrato Saverio Barone deve vedersela con il boss mafioso Vito Vitale, l’ultimo dei cortonesi, che ha giurato di ucciderlo. Nel frattempo il protagonista continua la sua caccia all’uomo al boss Bernardo Provenzano.

Ad aiutare Saverio Barone nelle indagine c’è giovane e ambiziosa ispettrice Paola Romano, una donna dai modi completamente differenti rispetto a quelli del protagonista. Oltre che al lavoro, il magistrato deve pensare anche alla propria vita privata e al rapporto con sua figlia Carlotta da salvare.

Il Cacciatore 3: il cast

A interpretare il ruolo del protagonista, il magistrato Saverio Barone, è come sempre Francesco Montanari. Linda Caridi è invece la grande new entry dei nuovi episodi: è lei infatti ai interpretare il ruolo dell’ispettrice Paola Romano.

Nel cast della serie TV troviamo anche Marco Rossetti, Francesca Inaudi, Roberto Citran, Francesco Foti, Danilo Arena, Paolo Ricca, Ivano Calafato e Marcello Mazzarella.

