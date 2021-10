Nella Casa più spiata d’Italia l’ingresso di topo ha seminato il panico tra i concorrenti, ma ciò che fa discutere è la decisione della regia di censurare il tutto.

C’è un nuovo coinquilino nella Casa più spiata d’Italia, ma nessuno sa se è entrato varcando l’iconica Porta Rossa di Cinecittà o se invece abbia preferito fare il suo ingresso per vie traverse. Cioè che è certo è che il suo arrivo ha sconvolto un po’ tutti gli concorrenti del GF Vip, che di certo non si aspettavano di vedere un topo scorrazzare per la Casa! Alcuni dei Vipponi si trovavano in giardino, altri invece erano ancora impegnati in cucina: tutti, però, senza ombra di dubbio hanno sentito le urla terrorizzate di Clarissa Selassié, che probabilmente hanno addirittura scavalcato le mura di Cinecittà. I suoi compagni di avventura sono prontamente giunti a chiedere cosa fosse successo, e vedendo sfilare nuovamente il topo davanti a loro, anche altri si sono esibiti in urla e schiamazzi. Solo Manila Nazzaro pare averla presa con filosofia, definendo il nuovo coinquilino un “topolino di campagna”.

Sono incidenti che, seppur spiacevoli, possono capitare, sia chiaro. Cosa infatti fa più discutere il popolo del web non è tanto la reazione (comprensibile) di Clarissa o delle altre inquiline, ma la decisione della regia di interrompere immediatamente il contatto audio, come a censurare tutto ciò che potesse riguardare la comparsa del piccolo roditore.