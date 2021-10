Torna l’appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha Visto?, condotto da Federica Sciarelli: secondo le anticipazioni la puntata verterà sul caso dell’ex impiegata del Comune di Pescara e sulla ricerca del giovane pugile romano Alessio.

Si avvicina il mercoledì sera, e con esso il consueto appuntamento con la prima serata di Rai 3, dove andrà in onda Chi l’ha Visto?, il programma di attualità condotto dall’ormai iconica giornalista Federica Sciarelli che presta grande attenzione alle segnalazioni che tenta di ricostruire i pochi indizi legati ai casi delle persone scomparse. Secondo le ultime anticipazioni trapelate, questa sera Chi l’ha Visto? tornerà ad affrontare il misterioso caso dell’ex impiegata del Comune di Pescara, apparentemente scomparsa senza lasciare tracce, presentando le ultime novità emerse dalle indagini.

Successivamente, la luce dei riflettori si sposterà poi su un altro caso altrettanto misterioso, che ha finora lasciato perplesse le forze dell’ordine: ci riferiamo alla ricerca del giovane pugile Alessio, scomparso da Roma. In studio si parlerà delle numerose segnalazioni che sono giunte dalla capitale d’Italia, che però tuttavia si sono rivelate piste fredde e senza alcuna soluzione. Infine, come di consueto, ci sarà uno spazio dedicato agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.