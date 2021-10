Su Rai 2 arriva Il Cacciatore 3: ecco quali sono le location degli episodi della serie TV sulla lotta alla mafia.

Da mercoledì 20 ottobre 2021 su Rai 2 va in onda Il Cacciatore 3, una delle serie TV più attese della stagione sul secondo canale Rai. In totale sono 8 gli episodi della terza stagione in onda in quattro puntate per altrettanti mercoledì sera. Nella terza stagione il magistrato Saverio Barone deve vedersela con il boss mafioso Vito Vitale, l’ultimo dei cortonesi, che ha giurato di ucciderlo. Nel frattempo continua la caccia all’uomo da parte del protagonista al boss Bernardo Provenzano. Vediamo ora quali sono le location di Il Cacciatore 3.

Il Cacciatore 3: le location

Nonostante Il Cacciatore 3 sia ambientato principalmente in Sicilia, per la precisione a Palermo, solamente una parte delle riprese è stata effettuato nel capoluogo di regione siciliano. Regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori hanno infatti girato per diverse settimane in Sardegna, ad Alghero. Oltre che a Palermo e ad Alghero, tra le location de Il Cacciatore 3 c’è anche Roma.

In totale, fra le tre città scelte per girare i vari episodi (per l’appunto Alghero, Palermo e Roma), ci sono volute sedici settimane (circa quattro mesi) di lavoro per completare tutte le riprese.

Il Cacciatore 3: il cast

A interpretare il ruolo del protagonista de Il Cacciatore 3, il magistrato Saverio Barone, è come sempre Francesco Montanari. Linda Caridi è invece la grande new entry dei nuovi episodi della serie TV: l’ispettrice Paola Romano, una donna dai modi completamente differenti rispetto a quelli del protagonista che ha un rapporto molto complicato con la figlia Carlotta che cerca di recuperare tra un’indagine e l’altra.

Nel cast della serie TV troviamo anche Marco Rossetti, Francesca Inaudi, Roberto Citran, Francesco Foti, Danilo Arena, Paolo Ricca, Ivano Calafato e Marcello Mazzarella.

