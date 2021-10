Secondo le anticipazioni trapelate per la puntata odierna di Uomini e Donne vedremo un ripensamento di Armando Incarnato, che tornerà a esprimere un forte interesse nei confronti di Marika.

Torna anche oggi alle 14:45 l’appuntamento con il dating show più celebre della televisione italiana, come di consueto in onda su Canale 5. Secondo le anticipazioni scovate analizzando la registrazione di Uomini e Donne, si prospetta una puntata ricca di discussioni e colpi di scena. Protagonista della prima parte della messa in onda sarà Armando Incarnato, che si accomoderà al centro dello studio. Qui il cavaliere napoletano, nelle scorse puntate, aveva annunciato di voler chiudere con Marika e di aver ricevuto un rifiuto da parte di un’altra dama. Dopodiché, tuttavia, ha raccontato di essere uscito a cena con Marika: che sia il segnale di un ritorno di fiamma tra i due? Dopotutto, la dama non ha mai nascosto l’attrazione e l’interesse nei confronti di Armando, ed era stato quest’ultimo a volersi allontanare. Che il cavaliere abbia deciso di ritornare sui suoi passi?

Spazio anche al trono classico, dove Andrea Nicole continua a confermarsi protagonista assoluta e beniamina del pubblico grazie ai numerosi colpi di scena del suo percorso. La tronista è decisa nel perseguire la conoscenza di Ciprian, con cui aveva anche scambiato il primo bacio, nonostante gli avvertimenti di Gianni Sperti che non si fida troppo dell’atteggiamento del ragazzo. Andrea Nicole, nel frattempo, ha però cominciato a conoscere anche altri ragazzi come Gabrio e Alessandro.