Stando alle anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda domenica 24 ottobre vedremo la squalifica di Flaza dopo il suo ennesimo ritardo. Tra gli ospiti, invece, ecco Alessandra Amoroso con Pio e Amedeo.

Si conclude così l’avventura di Flaza ad Amici 21: dopo essere stata ripresa più volte dai professori per il suo comportamento scorretto e le numerose disattenzioni, la cantante originaria di Fregene è arrivata nuovamente in ritardo alla prova costumi della puntata. Si tratta della proverbiale ‘goccia che fa traboccare il vaso’ per la prof Lorella Cuccarini, che ha così deciso di squalificarla definitivamente dal programma.

Sempre stando alle anticipazioni per la puntata di domenica 24 ottobre, le maglie degli altri allievi della scuola di Amici saranno invece riconfermate, con l’eccezione di quella di Giacomo che viene sostituito dallo sfidante Simone. In particolare, l’esibizione di un pezzo hip hop di Serena ha davvero entusiasmato i giudici, tanto che le è addirittura valsa i complimenti della Celentano. È anche arrivato il momento della prima esibizione da ballerina professionista di Giulia Stabile, che corona così il sogno che aveva dichiarato fin dal suo ingresso nel programma.

Tra le novità più rosa, invece, è da segnalare lo sbocciare di una nuova possibile relazione tra Albe e Serena, che si sarebbero baciati in casetta. Il video della loro tenerezza è stato mostrato in studio, dove erano anche presenti gli ospiti Alessandra Amoroso con Pio e Amedeo.