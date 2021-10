Il 21 ottobre del 1996 andava in onda la prima puntata di Un posto al sole: la soap opera di Rai 3 festeggia i 25 anni.

Il 21 ottobre del 1996 su Rai 3 andava in onda la prima puntata di una nuova soap opera destinata però ad avere un grande successo negli anni successivi: Un posto al sole. La fiction da quel momento in poi ha continuato a essere mandata in onda e giovedì 21 ottobre 2021 festeggia i 25 anni. E come festeggiare un traguardo così importante? La scelta è ricaduta su una diretta Facebook che si può seguire sul profilo RaiPlay alle ore 18.30 a cui parteciperà quasi tutto il cast, gli attori e le attrici che interpretano quei personaggi tanti amati dai fan della fiction.

Un posto al sole, la soap opera: i numeri

Quella in onda la sera di giovedì 21 ottobre 2021 sarà la puntata numero 5799 di Un posto al sole. L’attuale è la stagione numero 26, in tutti questi anni hanno lavorato alla fiction 125 registi tra cui anche nomi celebri come Gabriele Muccino e Stefano Sollima, attualmente sono 8 quelli impegnati nelle riprese della nuova stagione.

Ancora di più sono invece gli attori e le attrici che in questi anni hanno lavorato in Un posto al sole, alcuni di questi sono presenti sin dal 1996: è il caso di Luisa Amatucci, Alberto Rossi, Germano Bellavia e Patrizio Rispo che interpretano rispettivamente i ruoli di Silvia Graziani, Michael Saviani, Guido Del Bue e Raffaele Giordano.

Un posto al sole cambia orario?

Come detto in precedenza la diretta Facebook su RaiPlay per festeggiare i 25 anni di Un posto al sole andrà in onda alle ore 18.30, un orario che presto potrebbe diventare quello definitivo delle puntate della soap opera. Rai 3, infatti, sta pensando di anticipare l’appuntamento quotidiano con la fiction, anticipandola dalle ore 20.45 alle 18.30.

Alle 20.45 Rai 3 sta pensando di inserire una trasmissione di approfondimento politico condotta da Lucia Annunziata.