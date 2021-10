Stando alle anticipazioni per la prossima puntata di Amici 21, Albe avrebbe baciato Serena causando la reazione su Instagram della presunta fidanzata del cantante. Un amico del giovane, tuttavia, smentisce le parole della ragazza.

Sfide, fatica, punizioni (specialmente nell’edizione di quest’anno), lacrime e ora anche amore: sono questi gli elementi che compongono l’attuale edizione di Amici. Secondo le anticipazioni trapelate da poco, infatti, sarebbe scattato un bacio tra Serena e Albe, araldo dell’inizio di una possibile storia d’amore tra i due, tanto che il video della tenerezza è stato mostrato in studio. Tutto bene, almeno apparentemente, se non fosse che Albe pare sia fidanzato con una ragazza che lo aspetta fuori dalla scuola di Amici. Questa presunta fidanzata, infatti, avrebbe postato sul suo profilo Instagram la notizia del bacio accompagnata dalla foto di un clown.

Sul web scoppia un polverone, ma un amico del cantante interviene per calmare la acque: “Visto che su Twitter e Instagram non si parla d’altro, ci tenevo a comunicare che Alberto è single. Quindi è libero di fare quello che più sente. Le polemiche sono nate visto che è comparsa una foto di 2/3 settimane fa in cui era in videochiamata con, ai tempi, la sua fidanzata. Lui è single da prima che iniziasse a frequentare la persona che frequenta ora. Quindi non c’è stato nessun tradimento. Basta con i commenti immaturi e non fondati. Albe è nella scuola di Amici per fare musica, la gente da fuori deve parlare di musica”.