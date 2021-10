Per I fan di Un posto al sole l’appuntamento su Rai 3 alle 20.45 è sacro: la soap opera ora potrebbe cambiare orario.

Un posto al sole è una delle soap opere italiane più longeve e amate di sempre: dal 1996 va in onda senza interruzione su Rai 3 diventando un appuntamento fisso per milioni di spettatori (attualmente ha una meda di 1,6 milioni di spettatori a puntata per uno share intorno al 7%). A mettere in agitazione i fan è la notizia che Rai 3 potrebbe ora cambiare la collocazione nel palinsesto di Un posto al sole: la soap opera potrebbe essere anticipata al tardo pomeriggio, abbandonando quindi la tradizionale collocazione temporale.

Un posto al sole: su Rai 3 cambia l’ora?

L’idea di Rai 3 è quella di anticipare Un posto al sole dall’attuale orario, quello delle 20.45, alle 18.30, prima del Tg3. Un cambiamento che porterebbe anche a una riduzione della striscia quotidiana di Geo&Geo. Nessun cambiamento invece per quel che riguarda Che succ3de?, il programma condotto ogni giorno da Geppi Cucciari.

E cosa andrebbe in onda alle 20.45 al posto di Un posto al sole? Una nuova trasmissione d’informazione condotta da Lucia Annunziata, che su Rai 3 conduce anche Mezz’ora in più. L’idea della Rai è quella di fare concorrenza al Rete 4 e a La7 che, nella stessa fascia oraria, propongono le trasmissioni di approfondimento politica Stasera Italia e Otto e mezzo.

Un posto al Sole: i fan contrari al cambio di palinsesto

La notizia della variazione nel palinsesto di Rai 3 non è ancora ufficiale e c’è ancora tempo per un passo indietro: questo è quello che si augurano i tanti fan che da 25 anni seguono assiduamente Un posto al sole e sono abituati a vedere le varie puntate nel classico orario precedente alla prima serata. Ora resta da capire come finirà questa vicenda e se la soap opera cambierà o no orario.

