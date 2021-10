Giovedì 21 ottobre vanno in onda gli Home Visit di X Factor 2021: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo step prima dei Live.

Dopo i Bootcamp arrivano gli Home Visit: parliamo ovviamente di X Factor 2021. Giovedì 21 ottobre, alle ore 21.15, in diretta su Sky Uno e su Now TV va in onda l’ultimo atto prima dei tanti attesi Live: è il momento delle scelte definitive, i vari giudici dovranno comporre le loro squadre (che per la prima volta, lo ricordiamo, saranno eterogenee e non ci sarà la divisione tra uomini, donne, band e over delle passate edizioni) con gli aspiranti cantanti che vedremo poi esibirsi e contendersi la vittoria finale.

X Factor 2021, gli Home Visit: il regolamento

I quattro giudici, che ricordiamo essere Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika, avranno la possibilità di sentire nuovamente esibirsi gli artisti a cui avevano dato una sedia ai Bootcamp ma dovranno sceglierne solamente tre a testa. Come detto in precedenza, la novità di X Factor 2021 è che le squadre sono eterogenee, c’è solo una regola che ogni giudice dovrà seguire: in ogni squadra deve esserci almeno un band e almeno un cantante solista.

Come da tradizione degli Home Visit, i giudici saranno affiancati da alcuni personaggi famosi con cui potranno confrontarsi e prendere le loro decisioni finali sui vari artisti.

X Factor 2021, gli Home Visit: gli ospiti

Ma chi sono gli ospiti che affiancheranno quattro giudici agli Home Visit di X Factor 2021? Emma potrà contare sull’aiuto dei registi e sceneggiatori Damiano e Fabio D’Innocenzo, vincitori dell’Orso d’Argento a Berlino 2020 con il loro Favolacce.

Hell Raton ha invece scelto Salvatore Esposito, l’attore protagonista della serie TV Gomorra. Un altro attore affiancherà Manuel Agnelli, ovvero Marco Giallini, amatissimo interprete del cinema e della televisione. Infine Mika ha scelto come ospite Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italia.

