Ecco le prime indiscrezioni sugli ospiti che saranno presenti da Fabio Fazio domenica 24 ottobre.

L’ospite internazionale di domenica 24 ottobre a Che tempo che fa sarà il cantante Ed Sheeran.

Più di 45 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 25 miliardi di visualizzazioni, il cantante dei record arriva nel salotto di Fabio Fazio per presentare il suo ultimo album “=”, in uscita il 29 ottobre.

Un’esibizione live

Per l’occasione Ed Sheeran si esibirà nel salotto di Che tempo che fa presentando in esclusiva i primi due estratti del nuovo album: “Bad habits” e “Shivers”.

Il cantante dai capelli rossi nel 2015 è stato inserito nella lista delle “100 persone più influenti al mondo”. Chissà quanti altri sorprendenti aneddoti racconterà a Fabio Fazio nel corso dell’intervista di domenica sera.