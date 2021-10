Marta – Il delitto della Sapienza racconta l’omicidio di Marta Russo. uno dei casi di cronaca che più ha fatto discutere negli anni ’90.

Era la mattina del 9 maggio del 1997 quando, in un dialetto dell’Università La Sapienza di Roma, la ventiduenne Marta Russo fu raggiunta alla testa da un colpo di pistola. Morì pochi giorni dopo. Il caso ebbe immediatamente una grande copertura mediatica e fecero molto discutere le condanne che ne seguirono. Il caso è raccontato dal documentario Marta – Il delitto della Sapienza, diretto da Simone Manetti e in onda in prima visione assoluta su Rai 2 giovedì alle 21.15. Il docu-film è inoltre disponibile in streaming nel catalogo di RaiPlay.

Marta – Il delitto della Sapienza: il documentario

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Marta – Il delitto della Sapienza, il regista Simone Manetti ha così presentando la sua opera: “E’ un documentario che nasce dalla sfida di partire da un atto dolente come la morte per raccontare la vita, invece di seguire il solito binario crime”.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Nuovo digitale terrestre

“Un racconto emozionale per dire veramente chi c’era dietro la foto di Marta. Ci siamo avvicinati a tutto il materiale di repertorio e delle teche Rai, fondamentale per ricostruire anche l’aspetto sociale di quegli anni. Poi c’è il repertorio familiare più intimo, le fotografie e il cardine del progetto che sono i diari segreti di Marta: un mezzo non tanto per raccontare una persona ma cercare di avvicinarsi il più possibile a lei, come se fosse la persona stessa a raccontarsi” ha poi concluso il regista.

Per la realizzazione di Marta – Il delitto della Sapienza il regista ha potuto contare su materiale di repertorio, tra cui anche alcuni filmati che in precedenza non erano mai stati resi pubblici. E poi i diari segreti della studentessa che permettono di raccontare meglio la sua vita e i suoi sogni.