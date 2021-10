Secondo le anticipazioni appena trapelate riguardanti la puntata odierna di Uomini e Donne, ci aspetta un appuntamento ricco di colpi di scena che coinvolgeranno sia il trono over che il trono classico.

Uomini e Donne si prepara a tornare in onda per il consueto appuntamento odierno delle ore 14:45 su Canale 5, e alcune anticipazioni hanno già rivelato il contenuto della registrazione. Secondo quanto è trapelato, infatti, oggi vedremo Maria De Filippi concedere tempo e spazio in egual misura sia alle vicende che gravitano attorno al trono classico che quelle che invece interessano il trono over. Partiamo proprio da quest’ultimo: al centro dello studio si accomoderà Ida Platano, che negli ultimi appuntamenti ha rivelato di stare attraversando un periodo sempre più difficile con Marcello. La cosiddetta “luna di miele” tra i due sembra infatti essere giunta al termine, e sovente finiscono per litigare: la scorsa puntata sembrava che volessero mettere la parola fine, ma sarà davvero così? Armando Incarnato, invece, pare voglia approfondire la sua conoscenza di Marika: un evidente ripensamento dopo che aveva deciso di chiudere il rapporto con lei.

Nel trono classico, invece, seguiremo ancora una volta le vicende di Andrea Nicole, che si sta rivelando sempre più protagonista di questa parte del programma. La tronista pare sempre più interessata a continuare la storia con Ciprian, ma Gianni Sperti non è del tutto convinto dalle intenzioni del corteggiatore. Andrea Nicole finirà per seguire i consigli dell’opinionista o ascolterà invece il suo cuore?