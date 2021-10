Lunedì 25 ottobre, sempre su Rai 1, va in onda la sesta e ultima puntata di I Bastardi di Pizzofalcone 3: le anticipazioni.

Anche la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone giunge al termine: quella che va in onda lunedì 25 ottobre è infatti la sesta e ultima puntata. Il titolo dell’episodio è Verità: per i fan della serie Tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Lojacono è come sempre su Rai 1 (in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa) o in streaming su RaiPlay. Vediamo ora cosa ci dobbiamo aspettare dal finale di I Bastardi di Pizzofalcone 3.

I bastardi di Pizzofalcone 3, 6 puntata: le anticipazioni

Nel finale della quinta puntata abbiamo visto Manetti fuori appostato fuori dall’abitazione di Letizia intento a osservare Lojacono che si allontanava. L’ispettore deve ancora risolvere il caso dell’attento al ristorante della donna e proprio nel corso di Verità riuscirà a districare questa complicata vicenda.

Fonte foto: https://www.facebook.com/BastardiDiPizzofalconeRAI

Tutto parte dal ritrovamento in mare di un cadavere, all’inizio sembra un caso di omicidio come un altro, ma non appena il corpo viene identificato, l’ispettore Lojacono inizia a unire i vari pezzi del puzzle e scopre che la morte dell’uomo è direttamente collegata proprio con l’attento. Per i Bastardi nulla sarà più come prima.

I Bastardi di Pizzofalcone 3: il cast

Anche nel sesto e ultimo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 3, dal titolo Verità, rivedremo ovviamente Alessandro Gassman nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono, Carolina Crescentini è la Pm Laura Piras. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Marco Aragona, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro e Maria Vera Ratti.

Ricordiamo che la serie TV I Bastardi di Pizzofalcone è tratta dall’omonima saga letteraria dello scrittore Maurizio De Giovanni, le cui opere sono state spesso fonte d’ispirazione per le varie fiction Rai.

