Su Amazon Prime Video arriva Sex, Uncut – L’amore e il sesso fuori copione: dal cast alla trama, tutto sulla serie TV.

Quante volte nei film e nelle serie TV si sono viste scene in cui protagonisti fanno l’amore, spesso le scene sono però tagliate, interrotte e sta all’immaginazione dello spettatore e della spettatrice continuarle. Proprio questo è ciò che è alla base di Sex, Uncut – L’amore e il sesso fuori copione, il talk show di Amazon Prime Video in cui partendo proprio da alcune scene iconiche delle pellicole alcuni vip si confrontano sui vari temi legati al sesso senza censure e insieme ad alcuni medici specialisti.

Sex Uncut su Amazon Prime Video: le puntate

Sex Uncut – L’amore e il sesso fuori copione è disponibile su Amazon Prime Video a partire da venerdì 8 ottobre 2021. In totale le puntate di questa prima stagione del talk show sono 10 e ogni settimane ne vengono rilasciate 2 sulla celebre piattaforma streaming.

La sinossi del programma recita: “Generazioni di ragazze e ragazzi hanno imparato tutto ciò che sanno sull’amore proprio dai film e dalle serie tv, ma spesso quelle scene di sesso sono edulcorate o interrotte proprio sul più bello. Sex Uncut è un format che parte proprio da questa idea: parlare di quello che ‘non si racconta’ nelle scene tagliate, per conversare apertamente e liberamente di sesso ed educazione sessuale. La serie affronterà le tematiche più intime e delicate in modo accessibile a tutti grazie ad un cast che unisce personalità dello spettacolo e professionisti in ambito medico/scientifico”.

Sex Uncut: i protagonisti

Ma chi sono i protagonisti delle dieci puntate della prima edizione di Sex Uncut – L’amore e il sesso fuori copione? Nel talk show di Amazon Prime Video troviamo Myss Keta, Cristiano Caccamo (entrambi sono inoltre stati concorrenti di Celebrity Hunted, reality di grande successo della piattaforma streaming), Guglielmo Scilla, Fortunato Cerlino, Sofia Viscardi, Giancarlo Commare, Francesco Cicconetti, Stephanie Glitter.

