Prodotta da Timtouse, lo stesso studio di Big Mouth, Fairfax è la nuova serie animata per adulti. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

Amazon pare averci preso gusto: dopo gli ottimi riscontri ottenuti con Invincible e Undone, sulla piattaforma on-demand si appresta a sbarcare l’ennesima serie animata pensata per un pubblico adulto. Si intitola Fairfax e le credenziali paiono ottimali ancor prima di cominciare, in quanto viene direttamente da Timtouse, lo stesso studio autore di Big Mouth. Quando al rilascio manca sempre meno, ecco tutte le info sull’affascinante e ambizioso nuovo progetto.

Fairfax: a quando l’uscita in Italia?

Prime Video ha svelato in una nota ufficiale la data di rilascio. Ebbene, in contemporanea per ogni Paese dove il servizio in streaming è presente, la pubblicazione è attesa per martedì 29 ottobre. Dunque, anche il pubblico italiano avrà occasione di gustarsi lo spettacolo immediatamente, in contemporanea con il resto del mondo, compresi gli Stati Uniti, territorio dal quale lo show arriva. Gli episodi saranno complessivamente otto, disponibili in blocco dal primo giorno.

Fairfax: la trama della serie d’animazione

Fairfax

In un comunicato diramato attraverso l’ufficio stampa, Amazon Prime Video ha fornito delle anticipazioni a livello della trama: “La serie – si legge – segue quattro migliori amici delle scuole medie alla continua ricerca di popolarità su Fairfax Avenue a Los Angeles, il cuore pulsante della cultura hypebeast. Questa serie racconta la storia sempre attuale di un gruppo di ragazzi che si sforzano di essere più cool di quello che sono, il tentativo di adattarsi ma allo stesso tempo distinguersi, e quel che si prova ad aspettare in fila per un paio di scarpe da ginnastica che non si riuscirà mai a rimediare”.

Il cast vocale di Fairfax

Skyler Gisondo (Santa Clarita Diet) presta la voce a Dale: appena approdato dall’Oregon, è un ragazzino diligente e amante della natura. Inoltre, nei confronti del padre prova una specie di venerazione e per nessuna ragione si libererebbe del suo marsupio. Con gli scarponi da trekking e i pantaloncini cargo è, accidentalmente, il manifesto del normcore.

Kiersey Clemons (Angie Tribeca) doppia Derica, aspirante modella e attivista, desiderosa di salvare il pianeta con stile, mentre Jaboukie Young-White (Awkwafina Is Nora from Queens) è Truman, un filmmaker autoproclamatosi “autore” e un rampante Casanova. Infine, Peter Kim interpreta Benny, un esperto sneakerhead determinato a far affermare la propria generazione, una volta prese le lezioni al violoncello e aver portato a spasso il cane.

Tra le guest star, prestano, invece, il loro contributo: Pamela Adlon, Billy Porter, Linda Park, JB Smoove, John Leguizamo, Timothy Simons, Colton Dunn, Rob Delaney, Larry Owens, Ben Schwartz, Camila Mendes, Jeff Bottoms, Zoey Deutch, Yvette Nicole Brown.

Amici di lunga data, Aaron Buchsbaum, Matthew Hausfater e Teddy Riley ricoprono sia la carica di creatori sia di produttori esecutivi. Oltre a loro, sono executive producer: Peter A. Knight (Bojack Horseman); Jason U. Nadler e Jon Zimelis per Serious Business; Antonio Cannobio, Ben Kalina e Chris Prynoski, Ben Kalina e Antonio Cannobio di Titmouse. L’artista Somehoodlum, che ha disegnato i personaggi per la serie, è consulting producer insieme al marchio di abbigliamento e media brand Pizzaslime.

Fairfax: il trailer

Per un piccolo assaggio delle atmosfere che caratterizzeranno la serie d’animazione, vi suggeriamo di dare un’occhiata al teaser trailer. Ecco l’anteprima: