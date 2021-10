Su Italia 1 va in onda Marty is dead, la serie TV shock sul cyberbullismo: dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere.

Chi è appassionato di serie TV avrà visto o avrà comunque sentito parlare di Tredici, la serie che nonostante il grande successo ha fatto molto discutere per le tematiche affrontate e in particolare l’episodio del suicidio di una studentessa che dà il via alla storia. Per lo stesso motivo ha fatto discutere anche Marty is dead, serie TV che affronta il tema del cyberbullismo che è anche in questo caso è stata accolta con grande entusiasmo dalla critica e da gran parte del pubblico. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a proposito di Marty is dead.

Marty is dead: la trama della serie TV

La serie TV Marty is dead è composta da otto diversi episodi, la trama ruota intorno alla morte di Marty, un ragazzo di 15 anni morto dopo essere stato vittima di bullismo online e ricattato da una persona ignota che si nasconde dietro il nickname Eliska.

Quando il padre troverà sul computer del figlio una serie di video compromettenti e scoprirà i ricatti e le minacce che ha ricevuto da Eliska, si metterà lui stesso alla ricerca della verità per scoprire chi si cela dietro quel nickname che ha portato alla morte del figlio adolescente.

Marty is dead: quando va in onda

Marty is dead va in onda su Italia 1, in seconda serata (dalle ore 1.06 circa), a partire da martedì 19 ottobre 2021. E’ la prima volta che la serie TV arriva in chiaro in Italia dopo aver ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi in giro per il mondo.

Marty is dead: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo del protagonista, Marty Biederman, è Jakub Nemcok. Jan Grundman e Petra Buckova vestono invece i panni dei due genitori, Petr e Alena.

Nel cast di Marty is dead troviamo poi anche Matej Havelka Christopher, Sara Korbelová Kristýna, Andrej Polák, Jan Zadražil, Klára Miklasová e Tomàs Bambusek.