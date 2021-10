Giucas Casella è nuovamente vittima di uno scherzo esilarante da parte della produzione del GF Vip: questa volta, Alfonso Signorini gli ha fatto credere la sua piscina fosse abusiva e che pertanto gliela stessero demolendo.

Giucas Casella torna a essere bonariamente preso di mira dagli scherzi del GF Vip. Questa volta, è addirittura il conduttore Alfonso Signorini a essersi preso gioco di lui, orchestrando la burla ai danni del povero illusionista siciliano. Proprio Alfonso, infatti, è stato molto attento nel notare che Giucas, dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, non ha fatto altro che parlare del cappotto termico della sua villa a Cefalù, che necessita di alcuni lavori di manutenzione e rifacimento edilizio. Il mago è così preoccupato che, durante la puntata di ieri 18 ottobre, ha voluto chiedere direttamente al conduttore eventuali aggiornamenti su come procedono i lavori.

Signorini, da uomo di spettacolo consumato, ha immediatamente preso la palla al balzo. “Giucas, non so come spiegartelo… La tua piscina è abusiva!“ Ha affermato il conduttore. Poi, mantenendo una faccia impassibile, ha mostrato una clip (chiaramente falsa) dove un finto geometra mostra tutto ciò che andrà eliminato dalla casa. “Guarda la tua piscina adesso com’è messa” ha poi aggiunto. “La stanno demolendo!” Il povero Giucas Casella, chiaramente, è andato fuori di sé, e ha cominciato a implorare il conduttore del GF Vip di intervenire immediatamente per sospendere i lavori almeno fino a quando lui rimarrà nella Casa. Katia Ricciarelli, vedendolo così sbigottito, ha pensato di tranquillizzarlo: “Tranquillo, è tutto uno scherzo, se resti senza casa ti ospito io”.