Arriva su Gambero Rosso Channel ‘Donne vincenti’, il programma che racconta la storia di sei chef di grande successo.

C’è una novità su Gambero Rosso Channel: è Donne vincenti. Un nuovo programma che, in parte, trae ispirazione dal romanzo Tra donne sole di Cesare Pavese: in questo caso però non c’è nessuna tragedia all’orizzonte ma solo storie di donne che, rimboccandosi le maniche, sono riuscite ad avere successo nel proprio lavora. E ovviamente, essendo il programma in onda sul celebre canale culinario, le donne in questione non potevano che essere delle chef, grandi professioniste e vere e proprie eccellenze nel proprio settore.

Donne Vincenti su Gambero Rosso Channel: quando va in onda

L’appuntamento con Donne Vincenti è ogni lunedì in prima serata alle ore 21.30. Ricordiamo che è possibile vedere Gambero Rosso Channel sui canali 133 e 415 di Sky.

chef donna piatto cucina

A fare le veci della padrona di casa e condurre Donne vincenti è Eleonora De Venuti, sommelier e esperta di cibo che attraverso le interviste alle varie protagoniste del programma, raccontare le loro storie. Ma una vita e una carriera possono essere raccontate, oltre che a parole, anche cucinando, non a caso le varie chef cucineranno anche un piatto ritenuto iconico che incarna al meglio la propria identità e la propria filosofia in cucina.

Donne Vincenti: le chef

Ma chi sono le sei chef protagoniste di Donne vincenti? La prima è Isabella Potì del ristorante Bros di Lecce, poi troviamo Chiara Pavan del ristorante Venissa di Venezia e Isa Mazzocchi del La Palta di Bilegno.

Oltre alle tre chef citate le altre protagoniste della prima edizione di Donne vincenti sono la chef Aurora Mazzucchelli del ristorante Casa Mazzucchelli di Sasso Marconi, Cristina Bowerman e Silvia Baracchi, entrambe chef del ristorante Falconiere Relais Chateaux a Cortona. Ora non resta che guardare le varie puntate di Donne vincenti.