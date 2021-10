Sono trapelate le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne, che prevedono nuove bollenti discussioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Gli spettatori che seguono più assiduamente le vicende del celebre dating show in onda tutti i giorni su Canale 5 conoscono ormai bene le dinamiche della relazione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, che sono tutt’altro che pacifiche. Sono innumerevoli le discussioni nate tra le due, e né una né l’altra disdegnano una frecciatina velenosa per tentare di far perdere le staffe alla propria nemesi. E, stando alle anticipazioni riguardanti la puntata di Uomini e Donne del 19 ottobre, avremo ancora una volta loro due come protagoniste assolute in studio. Un copione apparentemente già visto, ma che stavolta contiene dei colpi di scena davvero inaspettati.

Gemma, dopo un inizio di stagione piuttosto rocambolesco e carico di nuove delusioni, ha cominciato a frequentare Costabile. La loro relazione, al momento, pare proseguire bene: entrambi sembrano interessati e attenti alle esigenze e alle emozioni dell’altro, e stanno imparando anche ad apprezzarsi. Tina, dal canto suo, non ripone molta fiducia nella loro storia, ma questo non dovrebbe stupirci. Questa volta l’opinionista ha deciso di sorprendere la dama di Torino con un vero e proprio gavettone, scagliandole addosso una secchiata di acqua gelata nel corso di una sfilata.

Oltre ai litigi tra Gemma e Tina la puntata si articolerà sulle altre dinamiche del trono over, e in particolar modo sulle storie di Ida Platano e Armando Incarnato che a quanto pare non riescono a trovare pace in amore.