Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si stanno concedendo una romantica vacanza a Ginevra e, durante una cena, hanno fatto divertire i fan con un improvvisato accento francese.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tra le coppie più amate dai social. Il motivo sta nel loro sapersi divertire prendendosi in giro e mettendo tutti di buon umore. Anche durante una cena a Ginevra, i due non hanno peccato di risate e sorrisi, facendo divertire i loro follower.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Ignazio e Cecilia sempre più innamorati

Sui loro rispettivi profili, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno postando tanti video e foto della loro splendida vacanza a Ginevra. Hotel di lusso, posti favolosi e anche cene di un certo livello. Durante una cena cinese, la coppia ha cominciato a tentare di parlare il francese. Ovviamente il risultato è stato pessimo ma, nel frattempo, il loro modo di scherzare e il loro “improbabile” accento ha fatto divertire e ridere tutti i follower.

La coppia piace molto proprio per questo modo che ha di viversi, non prendendosi troppo seriamente ma divertendosi insieme. Intanto, la vacanza a Ginevra prosegue e i fan sperano in altri siparietti divertenti tra i due. Cosa riserveranno Ignazio e Cecilia per le prossime ore?

Riproduzione riservata © 2021 - DG