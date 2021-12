L’ex gieffina Marina La Rosa si è separata dal marito, raccontando di aver passato un paio d’anni di crisi davvero duri. Ecco cosa è successo.

Marina La Rosa ha annunciato la separazione dal marito, Guido Bellitti, con il quale è stata sposata dieci anni e dal quale ha avuto due figli, Gabriele e Renato.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Tempo fa, erano già circolate alcune voci che parlavano di una presunta crisi tra i due, e ora Marina La Rosa ha confermato di aver detto addio al marito, parlando con il settimanale Chi: “Quelle persone che in quest’ultimo anno mi hanno criticata, giudicata e sottolineato quanto fossi dimagrita mi hanno strappato un sorriso perché loro evidentemente l’inferno non lo hanno mai attraversato. Ero arrivata a 47 chili e mi sono detta ‘Basta! La nostra crisi, in fondo, durava già da un paio d’anni”

L’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha anche detto che la decisione è stata presa soprattutto per i suoi figli, di 10 e 12 anni, che hanno bisogno di poter vivere in un ambiente sereno: “La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli”

Ovviamente, Marina La Rosa non ha preso questa decisione con facilità, mettere fine a un matrimonio non è una decisione che si prende su due piedi. La showgirl è molto dispiaciuta per come è andata con il marito, ma era una cosa che prima o poi sarebbe accaduta: “Il problema non è riconducibile solo alla fine dell’amore di per sé, ma al veder naufragare tutte le proiezioni. Per molto tempo ho pensato che la mia vita sarebbe andata in un certo modo, ora la realtà vira da un’altra parte”

Riproduzione riservata © 2021 - DG