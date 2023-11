Nelle scorse ore l’annuncio di Ida Platano nuova tronista di Uomini e Donne. Come ha reagito Alessandro Vicinanza? Spunta il retroscena.

I telespettatori e seguaci di Uomini e Donne sono rimasti molto colpiti dall’annuncio del programma di Ida Platano come nuova tronista del trono classico. Nelle scorse ore, infatti, l’ex dama del trono over è stata “proclamata” ufficialmente nelle sue nuove vesti lasciando tutti stupiti, persino il suo ex Alessandro Vicinanza che, a quanto pare, è rimasto decisamente scosso…

Ida Platano tronista: la reazione di Alessandro Vicinanza

Maria De Filippi

Come detto, l’annuncio della Platano come nuova tronista ha sorpreso tutti i telespettatori di Uomini e Donne ma anche chi, fino a poco tempo fa, sembrava essere molto vicino alla donna, ovvero Alessandro Vicinanza, ex cavaliere del trono over.

Il retroscena su come avrebbe reagito l’uomo alla notizia della bella Ida di ritorno negli studi Mediaset è arrivato da una segnalazione messa in evidenza dall’esperta di gossip Deianira Marzano. La nota esperta, infatti, ha ricevuto una segnalazione con cui le viene raccontato da una persona che avrebbe parlato con Alessandro, come sia rimasto scioccato da Ida.

Nel messaggio Vicinanza è descritto come “amareggiato e scioccato” e anche totalmente ignaro di questa situazione per la sua ex.

Le frecciatine di Alessandro

Al netto della segnalazione, Alessandro successivmente ha rotto il silenzio anche se non si è realmente sbilanciato sulla vicenda. Vicinanza ha condiviso una storia su Instagram mentre canta il brano ‘Bellissimissima’ di Alfa sottolineando alcune frasi come “Pensi che ti abbia tradita”, ma anche “Ai miei piacciono i tuoi”. Come se non bastasse, in un’altra storia, l’ex cavaliere ha detto: “Buongiorno belli miei”, ovvero il modo in cui la Platano salutava i suoi fan di solito sui social.

La vicenda è chiaramente destinata a far parlare ancora…

Di seguito anche il post Instagram del programma con la clip sulla nuova tronista: