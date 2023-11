Con grande onestà, Sophie Codegoni ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica e ha dato un consiglio alle più giovani.

Non solo la grande attenzione mediatica per la sua relazione, apparentemente conclusa, con Alessandro Basciano. In queste ore Sophie Codegoni sta facendo parlare per alcune dichiarazioni a ‘È sempre Cartabianca’ in merito al rapporto con la chirurgia estetica. La donna ha voluto dare una serie di consigli alle più giovani prendendo il suo caso come esempio.

Sophie Codegoni e la chirurgia estetica

Nelle scorse settimane, la bella Codegoni era già stata ospite e aveva iniziato a raccontare il suo rapporto con i ritocchi ammettendo di aver effettuato alcuni intervenit. “Io ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa tanta ai miei genitori perché volevo rifarmi le labbra perché erano piccolissime. Le volevo sempre più grandi e quindi ho cominciato a farmi le punturine ogni due-tre mesi. Mi sono distrutta, io non mi rendevo conto che erano grandi, io le vedevo ancora piccole”, aveva ammesso la ragazza.

“Adesso ho deciso di ridurle. Poi, ho rifatto il seno perché non lo vedevo perfetto come lo volevo io. I miei canoni di bellezza erano le super modelle che vedevo su Instagram”.

Dopo la premessa di qualche tempo fa, la Codegoni, di nuovo ospite in studio a ‘È sempre Cartabianca’, ha voluto mandare un bel messaggio alle ragazze più giovani che adesso potrebbero trovarsi nella sua stessa situazione.

In tale ottica, di fatto, la donna ha sottolineato i suoi errori: “Rispettate i tempi giusti e abbiate la giusta consapevolezza quando fate determinate cose. Purtroppo quando sei una ragazzina hai uno stereotipo di bellezza perché sui social vedi sempre belle ragazze ma questa finta perfezione si vede troppo. Quando sei giovane vuoi sempre assomigliare a qualcuno. Datevi tempo e non prendete decisioni affrettate come ho fatto io”.

Di seguito anche il post Instagram del programma con le parole della donna: