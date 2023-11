Sempre attiva sui social Sonia Bruganelli che nelle ultime ore ha condiviso un post che riguarda il matrimonio con l’ex, Paolo Bonolis.

Si sono separati ma tra loro il rapporto sembra essere ancora ottimale. Parliamo di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che negli anni hanno costruito una bellissima famiglia. Ed è proprio in tale ottica che la donna ha condiviso su Instagram un post che riguarda la storia con il noto conduttore. Un contenuto che ha fatto discutere e che ha regalato anche una curiosa gag con la loro figlia Adele…

Sonia Bruganelli, il post sul matrimonio con Bonolis

La Bruganelli, come detto, ha condiviso e commentato con un cuore rosso, una scheda pubblicata da qualche sito in riferimento alla storia della famiglia costruita con Bonolis. Il contenuto ha ripercorso le tappe vissute: “Nel 1997 incontra Paolo Bonolis con cui si sposa nel 2002. La coppia ha tre figli: Silvia (2003), Davide (2004), Adele (2009)”.

Tra le informazioni date non manca, chiaramente, anche quella sulla separazione annunciata lo scorso giugno, specificando che i due siano rimasti comunque in ottimi rapporti.

Infatti, non è certo un segreto che i due ex marito e moglie, anche grazie alla famiglia costruita, siano rimasti in contatto e tra loro scorra assolutamente buon sangue. Il gesto della bella Sonia, però, ha generato qualche contestazione e critica sui social. In molti, infatti, non credono a questo “buon sangue” tra loro anche se i fatti, al momento, dimostrano il contrario.

Ad attirare, poi, l’attenzione dei vari fan, anche una simpatica gag che si è creata tra il noto volto tv e sua figlia Adele. La ragazza, infatti, ha commentato: “Comunque dicono sempre che sono del 2009”. Come replica, mamma Sonia ha aggiunto: “Sarai contenta tra 30 anni amore”.

