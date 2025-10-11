Gomorra, svelate le più belle location del film

Ecco quali sono le location di Gomorra, il film diretto da Matteo Garrone e ispirato dal celebre romanzo di Roberto Saviano.

Nel 2006 usciva nelle librerie Gomorra, il romanzo di Roberto Saviano che è diventato presto un best seller. Due anni dopo, nel 2008, il regista Matteo Garrone ha portato l’opera nelle sale cinematografiche. Il film Gomorra è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, come dimostrano anche i tanti riconoscimenti ricevuti, tra cui sette David di Donatello (compreso quello per il Miglior Film), cinque European Film Awards e la nomination come Miglior film straniero ai Golden Globe. Oltre a questi anche numerosi altri premi. Vediamo ora quali sono le location di Gomorra.

Gomorra: le location del film

Il film Gomorra racconta quattro storie diverse, tutte però ambientante in Campania. Anche le riprese del film sono state effettuate in Campania. A Terzigno, il provincia di Napoli, è stato girato l’episodio con protagonista il sarto Pasquale.

panoramica napoli

Le vele di Scampia sono invece state le location per la storia con protagonisti Totò Maria e don Ciro. Il capitolo con protagonisti Franco e Roberto è stato invece girato nella cosiddetta “terra dei fuochi”, tra Grazzanise, Cancello Arnone, Santa Maria La Fossa, Casal di Principe, Qualiano, Giugliano, Villaricca, Nola, Acerra e Marigliano.

Infine, l’ultima storia raccontata in Gomorra è quella con protagonisti i giovani Marco e Ciro: le riprese in questo caso si sono divise tra Castel Volturno e il litorale Domiziano.

Gomorra: il cast del film

Essendo un film che racconta quattro storie diverse, sono tanti i protagonisti. Salvatore Cantalupo è l’attore che interpreta il sarto Pasquale, mentre l’imprenditore cinese Xian è impersonato da Zhang Ronghusa.

Gianfelice Imparato è Don Ciro, Maria Nazionale è Maria mentre Salvatore Abruzzese è Totò. Franco e Roberto, i due imprenditori impegnati nello smaltimento dei rifiuti tossici sono invece impersonati da Toni Servillo e da Carmine Paternoster. Infine, Marco e Ciro, detto Pisellino, sono interpretati da Marco Macor e da Ciro Petrone.