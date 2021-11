Secondo alcune indiscrezioni, Giulia Salemi sarebbe in dolce attesa del primo figlio con Pierpaolo Pretelli.

Il settimanale Nuovo ha lanciato una nuova bomba sul mondo del gossip: Giulia Salemi sarebbe incinta di Pierpaolo Pretelli, i due aspetterebbero il loro primo figlio. Nessuna conferma dai due ma questa indiscrezione viene data quasi per certa. Il rapporto tra la coppia nata al GF Vip è sempre più affiatata e pronta ad un ulteriore passo in avanti.

Giulia Salemi incinta? Gli indizi sui social

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbero aspettare il loro primo figlio, secondo il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti. La loro storia d’amore è nata sotto l’occhio attento del Grande Fratello Vip e, nonostante alcune difficoltà famigliari, è cresciuto sempre di più. La coppia è amatissima sui social tanto che i follower sarebbero molto contenti se la notizia di una presunta gravidanza della Salemi si rivelasse vera. I due non hanno lasciato nessun indizio sui social, che sia troppo presto per rivelarlo? D’altronde le gravidanze non si annunciano immediatamente ma questo non vuol dire che le indiscrezioni siano state ancora smentite. La notizia non stupirebbe poi così tanto considerando che spesso i “Presalemi” hanno lanciato delle frasi chiave ai fan, facendo intendere di volersi sposare e di volere un futuro concreto insieme.