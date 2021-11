Antonella Elia spegne 58 candeline e festeggia, in splendida forma, con il suo Pietro in un romantico weekend tra risate, cene romantiche e regali.

Splendida, un fisico scolpito e un sorriso unico, oggi Antonella Elia spegne 58 candeline. A festeggiare con lei c’è il suo compagno Pietro Delle Piane che sono fuggiti per un romantico weekend d’amore tra costumi di Halloween, cene romantiche e una sorpresa di compleanno per la conduttrice.

Antonella Elia festeggia il suo compleanno con un weekend romantico

Non si direbbe a guardarla, ma oggi Antonella Elia compie ben 58 anni. La sua bellezza è ancora evidente a tutti quando posta delle foto sensuali sui social, non è seconda a nessuno. Per festeggiare il suo Pietro Delle Piane l’ha portata in uno splendido albergo per trascorrere un weekend tra terrore (per la notte di Halloween) e amore. A testimoniare i festeggiamenti della bella ex opinionista GF ci sono delle storie Instagram. Cene romantiche, scherzi a tema Halloween e, infine, una romantica colazione con una tortina di compleanno, biglietto e un regalo da parte del suo amore. I due si sono ritrovati dopo una lunga rottura causata dal comportamento dell’attore nel programma Temptation Island. Antonella e Pietro si sono ritrovati e sembrano sempre più affiatati e innamorati.