Giulia Provvedi ha messo in mostra le sue curve bollenti indossando solo della biancheria intima semitrasparente in uno scatto su Instagram. La foto ha ben presto fatto il pieno di like, e in tanti si sono complimentati con la giovane cantante per il suo fisico scolpito e la sua straordinaria bellezza.

La cantante e sua sorella Silvia sono più prese che mai dalla piccola Nicole, la figlia nata dall’amore tra la gemella di Giulia e Giorgio De Stefano (attualmente in carcere a seguito di un’inchiesta legata alla ‘ndrangheta). L’uomo è stato arrestato a pochi giorni dalla nascita della figlia e Silvia Provvedi ha dichiarato che ad aiutarla nella crescita della piccola è stata sempre presente proprio sua sorella Giulia. “Mia sorella Giulia sarà una mamma bis ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole”, aveva annunciato a Oggi, e ancora: “Mia sorella è la metà di me.”

La fine dell’amore per Pierluigi Gollini

Dopo un’appassionata liaison con Pierluigi Gollini, Giulia è tornata ad essere single. Oggi sembra che non ci sia nessuno di speciale nel cuore della cantante, che ama trascorrere il proprio tempo in compagnia della sorella e dell’adorata nipotina. Il 2021 le regalerà un nuovo amore? Al momento sui social tutto tace, ma alcuni fan sospettano che il suo “buongiorno bollente” fosse indirizzato proprio a un nuovo amore.