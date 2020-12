Stefano Bettarini ha fatto sapere di aver intrapreso le vie legali contro il Grande Fratello Vip a seguito della sua squalifica per una bestemmia.

Stefano Bettarini ha subito la squalifica dal Grande Fratello Vip 5 a poche ore dal suo ingresso per aver pronunciato una bestemmia all’interno dello show. L’ex calciatore si è più volte difeso affermando che il suo sarebbe stato un semplice intercalare toscano, e stavolta ha fatto sapere di aver intrapreso le vie legali contro la produzione dello show condotto da Alfonso Signorini: “Io sono già in causa, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”, ha dichiarato via social.

Stefano Bettarini

Stefano Bettarini fa causa al GF Vip

Stefano Bettarini ha ritenuto ingiusta la sua squalifica dal reality show condotto da Signorini e sui social si è espresso anche in merito alla mancata eliminazione di Samantha De Grenet, che pur avendo detto “Ti uccido” alla collega Stefania Orlando – ed essere finita dal centro della bufera sui social – se l’è cavata con un semplice rimprovero da parte di opinionisti e conduttore.

L’ex marito di Simona Ventura sostiene – come Salvo Veneziano, anche lui squalificato nella precedente edizione – che il trattamento riservato ad alcuni concorrenti non sia stato lo stesso usato per tutti, e che alcuni di questi avrebbero meritato di essere squalificati quanto lui. Allo stesso tempo l’ex calciatore si è difeso più volte sostenendo che quella da lui pronunciata nella casa più spiata d’Italia non fosse una bestemmia (ma un semplice intercalare toscano). Come andrà a finire la vicenda?

Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini

Salvo Veneziano, squalificato dalla precedente edizione del GF Vip, si è unito al coro d’indignazione di Bettarini, e sui social si è scagliato contro il conduttore del programma accusandolo di fare favoritismi verso alcuni concorrenti: “Caro Alfonso ti do un consiglio fai meno preferenze perché stai esagerando e soprattutto inizi a stare sulle scatole a tutti…”, ha scritto l’ex concorrente in un suo post via social.