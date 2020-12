Melissa Satta è una furia e via IG ha smentito il flirt che le ha attribuito il settimanale Chi e ha diffidato la rivista: le sue parole.

Qualche ora fa, il settimanale Chi annunciava un nuovo flirt in corso per Melissa Satta. L’ex velina di Striscia la Notizia ha da poco messo fine al matrimonio con Kevin Prince Boateng e questa nuova fiamma sembrava impossibile. Non a caso, si tratta di una fake news. Giustamente, appena Melissa si è resa conto del gossip ha subito smentito e ha deciso di diffidare sia la rivista in questione che il giornalista responsabile dell’articolo. La Satta sta solo pensando a rimettere insieme i pezzi della sua vita e chiede di essere lasciata in pace.

Melissa Satta smentisce il flirt

Niente flirt in corso per Melissa Satta: il settimanale Chi ha preso un palo clamoroso. In una società che va sempre più di fretta può capitare di prendere un abbaglio, ma quando si tratta di persone che hanno dei figli bisognerebbe fare un po’ d’attenzione. Questo è quanto chiede via Instagram l’ex velina di Striscia la Notizia.

“Un signore che non conosco, non ho mai visto. Tra l’altro sono venuta a sapere che questa persona ha una famiglia, è sposato e ha due figli. (…) Sto vivendo un momento particolare e doloroso della mia vita e sto cercando di viverla tra le quattro mura di casa mia, proteggendo anche mio figlio”, ha ammesso Melissa.

Il bene del piccolo Maddox, in questo momento tanto delicato, è al primo posto e lei sta facendo di tutto per la sua serenità.

Melissa diffida il settimanale Chi

L’ex velina è indignata dallo scivolone commesso da Chi, soprattutto perché, oltre a lei, è stato coinvolto un uomo sposato e con figli. Proprio per questo ha chiesto ai fan di “buttare” la rivista in questione e non credere a tutto ciò che sostiene il gossip.

Inoltre, la Satta ha preso una decisione importante: ha diffidato il giornale di Alfonso Signorini e il giornalista che ha lanciato il flirt su di lei. A riprova di ciò, ha condiviso con i fan la missiva del suo legale di fiducia.

“Ci sono delle famiglie, dei bambini che possono soffrire… Ma come fate ad inventare delle notizie false solo per vendere qualche copia in più. Spero davvero che una cosa così non capiti più né a me né a nessun altro. Finiti gossip che fanno male”, ha concluso Melissa. Chi, nel frattempo, ha rettificato la notizia.