Lory Del Santo ha fatto un commento sul suicidio di suo figlio Loren che ha lasciato i telespettatori senza parole.

A Oggi è un altro giorno Lory Del Santo è stata interpellata in merito ad alcuni dettagli intimi della sua vita privata, e in particolare sul suicidio di suo figlio Loren, che si è tolto la vita nel 2018. Il ragazzo soffriva di una malattia psicologica chiamata anedonia, che procura la mancanza di provare piacere, sentimenti ed emozioni. A proposito della morte del figlio, la Del Santo ha detto: “Sono andata a ritrovare tutti i suoi scritti, mi sono ricordata tutto quello che mi dicevano le insegnanti a scuola. Alla fine forse è stato meglio così perché ci sono malattie che non tornano mai indietro”.

Lory Del Santo: la frase sul figlio suicida

Persino la conduttrice Serena Bortone è sembrata sconvolta difronte alle parole usate da Lory Del Santo per descrivere la scomparsa di suo figlio Loren, morto suicida nel 2018 a causa di una condizione psicologica chiamata anedonia. “Forse è meglio che sia successo”, ha detto l’attrice in merito alla morte del figlio (intendendo forse dire che il male di cui Loren soffriva sarebbe stato irrimediabile, e che avrebbe causato in lui grande sofferenza).

LORY DEL SANTO

Per la Del Santo (che aveva già perso un figlio, Conor, nel 1991) la morte di Loren è stato un vero e proprio shock e lei stessa ha affermato di non aver ancora superato la sua scomparsa. “Non ha mai visto un medico, mentalmente era super intelligente e questa sua condizione gravava su un altro aspetto che era il distacco da ciò che nella vita è la felicità”, ha spiegato a Oggi è un altro giorno.

I due figli scomparsi

Mentre Loren si è tolto tragicamente la vita forse proprio per le difficoltà a lui procurate dall’anedonia (che gli avrebbe impedito di provare emozioni e quindi di essere felice), il primo figlio di Lory del Santo, Conor Clapton, è scomparso in circostanze altrettanto drammatiche. Il bambino è morto precipitando da un grattacielo a New York.