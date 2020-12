Diletta Leotta in un momento di relax: lo scatto, condiviso su Instagram, ha letteralmente fatto impazzire i fan. Fioccano like e commenti.

Diletta Leotta, con i suoi milioni di fan Instagram, sa sempre come stupire i seguaci. La sua bacheca virtuale, aggiornata costantemente, non delude mai quanti la visitano quotidianamente. Nelle ultime ore, la conduttrice sportiva ha deciso di salutare i suoi amici virtuali con uno scatto che la ritrae in un momento di relax. Un’immagine semplice, dove appare completamente struccata e con indosso solo un baby doll: è bastato poco per far impazzire i suoi tantissimi fan. Non a caso, lo scatto è stato riempito di like e commenti. Tra questi ultimi, molti sono scritti da personaggi appartenenti al mondo dello showbiz.

Diletta Leotta: lo scatto fa impazzire i fan

Seguita e apprezzata da oltre 7 milioni di fan, Diletta Leotta è consapevole di essere costantemente ‘spiata’ dai suoi seguaci. Forse, anche per questo si diverte a condividere con loro tanti momenti della sua giornata. Che siano attimi di lavoro o di relax poco conta: il successo è sempre assicurato. Nelle ultime ore, non a caso, ha postato una fotografia che la ritrae in un momento di relax e i follower si sono scatenati.

Diletta è seduta sul divano di quella che sembra essere la sua casa. Indosso ha solo un baby doll. I capelli sono raccolti e il suo viso è del tutto struccato. Dalla vetrata alle sue spalle entra qualche raggio di sole e la Leotta si sta godendo il piacevole tepore. “Riposa e sii grato”, scrive a didascalia.

La reazione di amici e fan

Neanche a dirlo, la fotografia di Diletta ha subito catturato l’attenzione dei fan. D’altronde, come si può rimanere indifferenti davanti a cotanta bellezza? Quasi 800 mila like e altrettanti commenti, il tutto nel giro di pochissime ore. Molti pensieri sono scritti da personaggi appartenenti al mondo dello showbiz, sia donne che uomini.

Tra i tantissimi “pollici in su”, spunta anche quello di Kevin Prince Boateng, tornato scapolo dopo la fine del matrimonio con Melissa Satta. Qualcosa bolle in pentola? Non possiamo averne la certezza, ma ci sentiamo di escludere il gossip.