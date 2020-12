Alcune delle top model più famose del mondo sono diventate mamme nel 2020, e hanno regalato ai loro fan alcuni scatti mozzafiato delle loro gravidanze.

Gigi Hadid e Hilary Rhoda sono solo alcune delle top model diventate mamme nel 2020. I fan hanno aspettato con ansia di vedere le loro foto col pancione in bella mostra e di conoscere i dettagli sull’arrivo dei loro piccoli: scopriamo di chi si tratta!

Le top model diventate mamme nel 2020

Gigi Hadid è diventata mamma il 19 settembre 2020. Lei e il compagno Zayn Malik hanno preferito non rivelare pubblicamente il nome della loro bambina, e la top model ha preferito mantenere il massimo riserbo anche sulla gravidanza (vissuta nel pieno dell’emergenza Coronavirus). Sui social Gigi non ha comunque mancato di condividere con i fan alcuni scatti seducenti del suo pancione, e ha fatto il pieno di like.

La top model Hilary Roda ha dato alla luce suo figlio Nash il 28 luglio 2020. Durante la gravidanza non ha mai smesso di dedicarsi allo sport (e infatti è tornata presto in forma anche dopo il parto). Sui social non ha mancato di condividere gli scatti del suo pancione completamente senza veli.

Coco Rocha ha seguito a ruota libera le sue colleghe, e alla nascita della sua terza figlia (Iley, nata dopo Ioni e River) è apparsa più radiosa che mai. Pochi mesi prima del suo terzo parto ha sfilato per Christian Siriano mettendo il pancione in bella mostra.

La modella Sharon Fonseca, legata a Gianluca Vacchi, ha dato alla luce sua figlia Blu Jerusalema a ottobre 2020. La modella è tornata a sfoggiare il suo fisico mozzafiato a poche settimane del parto e a proposito dei cambiamenti fisici dovuti alla gravidanza ha scritto via social: “Potrebbe sembrare un cliché ma sono ancora sorpresa da ciò che i nostri corpi possono fare. Mi sto godendo ogni singolo momento e amo il mio corpo ancora più di prima.”