Rumors sulla storia d’amore, forse, finita tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. La donna ha lanciato una possibile frecciatina sui social.

Non è dato sapere se Giulia De Lellis e Carlo Beretta si siano lasciati. Quello che è certo è che io rumors sulla loro storia d’amore sono aumentati a dismisura negli ultimi giorni. Inoltre, la stessa influencer potrebbe aver dato qualche segnale particolare in questo senso. Alcuni utenti social hanno notato una possibile frecciatina della donna arrivata proprio in queste ore…

La possibile frecciatina social di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis

Negli ultimi giorni sono circolate diverse voci a proposito della possibile fine della storia tra la bella Giulia e Carlo Beretta. Al netto dei rumors, i due non hanno né confermato né smentito anche se in queste ore, l’influencer pare poter aver dato un segnale in questo senso.

La bella De Lellis ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia piuttosto strana che ha fatto pensare ai tanti utenti social che seguono la donna proprio ad una frecciatina a seguito della presunta separazione da Beretta.

La ragazza, come sottolineato da Leggo, ha postato un video in cui si vedono delle nuvole e in sottofondo la canzone “Dancing On My Own”, ovvero Ballo da solo, opera del cantante britannico Calum Scott. Ad accompagnare questa melodia, anche una frase: “Ci vuole coraggio a buttarsi”.

Parole che non hanno spiegato esattamente a cosa si stesse riferendo Giulia ma che hanno fatto subito pensare a qualcosa che riguardasse il fidanzato, o forse ex, Carlo.

Che sia stata una frecciatina per lui? Chi lo sa. Staremo a vedere se nelle prossime ore verranno dati aggiornamenti sulla situazione, magari con qualche altro messaggio meno enigmatico e più preciso.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer nel giorno del suo compleanno: