Pare essere giunta al termine la relazione tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. La rottura tra i due sarebbe arrivata per un motivo ben preciso.

Al capolinea la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta? Sembra proprio di sì. Le ultime indiscrezioni andrebbero a confermate che la bellissima influencer e conduttrice sarebbe tornata single. Dietro la rottura col noto compagno con cui, già in passato, si era trovata a smentire certe voci, ci sarebbe una ragione ben precisa: le mancate nozze.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati?

Giulia De Lellis

Questa volta pare proprio che le voci sul loro conto siano vere. La relazione tra la bella De Lellis e Beretta sembra essere giunta al capolinea. Dopo le tante indiscrezioni, poi smentite, in passato, la coppia pare essere “scoppiata”.

Da quanto si apprende da diversi rumors, i due si sarebbero lasciati per un motivo ben preciso. Secondo i più informati, pare che Giulia volesse sposarsi ma lui era in dubbio sul matrimonio. In modo particolare è possibile che sia stata la famiglia dell’uomo ad ostacolare le nozze tanto da far riflettere a più riprese il giovane Carlo.

Al momento, va detto, si tratta solo di indiscrezioni che non hanno trovato nessun riscontro da parte dei diretti interessati. Né Giulia né Carlo, infatti, hanno commentato le notizie sul loro conto e, probabilmente, salvo sorprese non lo faranno. Non in tempi brevi.

Ad ogni modo, per quanto riguarda l’ex volto di Uomini e Donne, sono stati tantissimi i fan a domandarle delle sua storia d’amore. Sui social, molti utenti hanno scritto sotto i suoi post domande varie per saperne di più. Per ora, tentativi non andati a buon fine.

Di seguito anche un recente post Instagram della ragazza dove molti fan le hanno chiesto confermo riguardo la rottura con il compagno Carlo: