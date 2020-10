Giulia De Lellis ha archiviato la storia d’amore con Andrea Damante, con cui si era presa una pausa di riflessione: ora ha una nuova frequentazione con…

Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono più una coppia: finalmente è ufficiale. Dopo una pausa di riflessione durata mesi, l’influencer romana e il dj veronese hanno deciso di archiviare la loro tormentata storia d’amore. Giulia ha lasciato casa del Dama ed ha preso in affitto un appartamento tutto suo. Come se non bastasse, la De Lellis ha deciso di iniziare una nuova frequentazione. A rivelarlo è proprio lei che, rispondendo ad una domanda scomoda di un fan, ha vuotato il sacco.

Il settimanale Chi, inoltre, ha anche dato il nome del nuovo fidanzato, Carlo Gusalli Beretta, dicendo che i due hanno ufficializzato la loro storia nel fine settimana dicendolo ai genitori di lei.

Giulia De Lellis, chi è il nuovo flirt?

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la De Lellis e Carlo Beretta, rampollo figlio di Pietro Gusalli Beretta, ovvero il vicedirettore della fabbrica di armi Beretta, stanno insieme e le cose sarebbero già state ufficializzate. Beretta è amico sia dell’influencer sia di Andrea Damante, e la loro storia sarebbe nata quest’estate in vacanza.

La De Lellis, inoltre, ha espresso di avere un nuovo flirt anche sui suoi profili social: Damante appartiene alla sua vecchia vita e adesso vuole andare oltre. In risposta ad un fan che le chiedeva se avesse tradito Andrea con un suo amico, Giulia aveva ammesso di avere una frequentazione in corso.

“Oddio, che faccio, predico bene e razzolo male? Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego. Tra un’illazione e una domanda c’è tanta differenza! Ricordatevi sempre che state parlando con me, un po’ mi conoscete… Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia, è vero. Ma con intelligenza e rispetto”, ha raccontato su Instagram.

Giulia ci ha tenuto a sottolineare che lei, che ha scritto un libro insieme a Stella Pulpo dedicato alle “corna” del suo ex fidanzato, non ha mai tradito il dj veronese.

L’augurio di Giulia De Lellis a Damante

Prima di congedarsi dai fan, Giulia ha ribadito che tra lei e Damante i rapporti sono ottimi. La loro storia d’amore è finita, ma si vorranno bene per sempre. Adesso, inoltre, si devono occupare anche del loro cane Tommy, per cui si sentono quotidianamente.

“La sua felicità è anche la mia! Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo. In questa nuova fase di vita mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni. Serenità e felicità, ciò che sto cercando di recuperare anch’io concentrandomi su altro”, ha ammesso l’influencer.